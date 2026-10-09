Баку и Ереван номинировали Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира

Американский президент Дональд Трамп внес эпохальный вклад в процесс примирения Азербайджана и Армении в ходе Вашингтонского мирного саммита, прошедшего под его председательством 8 августа 2025 года.
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