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Квартальнов про 6:1 с минским «Динамо»: «Несвойственные вещи для «Локомотива» – пас не должен проходить через вратарскую. У нас большая группа молодых форвардов, по праву здесь находятся»

Главный тренер « Локомотива » Дмитрий Квартальнов дал комментарий после победы над минским « Динамо » (6:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

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