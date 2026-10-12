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В «Зените» высказались о сроках возвращения Дивеева: «Вроде бы все не так серьезно»

В «Зените» высказались о сроках возвращения Дивеева: «Вроде бы все не так серьезно»

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра призвал не выделять отдельных лидеров после победы в 10-м туре РПЛ над «Краснодаром» (3:2) и рассказал, когда вернется в строй защитник команды Игорь Дивеев.

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