Гендиректор РГБ поддержал введение «Пушкинской карты» для дошкольников

Генеральный директор Российской государственной библиотеки (РГБ, «Ленинка») член Союза писателей России Вадим Дуда считает хорошей инициативой аналог «Пушкинской карты» по литературе для дошкольников, передает ТАСС.
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