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Reuters: бывший сотрудник OpenAI передал Apple более 100 секретных файлов

Reuters: бывший сотрудник OpenAI передал Apple более 100 секретных файлов

OpenAI обвинила Apple в использовании конфиденциальной информации о невыпущенном устройстве. Об этом говорится в новом судебном документе, поданном в федеральный суд Сан-Хосе (Калифорния), сообщило агентство Reuters.

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