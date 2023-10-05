Рогов призвал объявить СБУ и ГУР террористическими организациями

Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в беседе с РИА Новости настоял на необходимости объявления украинской службы безопасности и главного управления разведки Минобороны Украины террористическими организациями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии