Выпущено три ракеты: Жители Сумской области рассказали о попытках спасения сбитого F-16

Появились новые детали о сбитии истребителя F-16 Воздушных сил Украины над Сумской областью. Военный эксперт Алексей Воевода, ссылаясь на слова местных жителей, сообщил в своём телеграм-канале, что перед поражением самолёт пытался уклониться от ракет.