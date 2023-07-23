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В Новосибирске спасатели нашли мёртвую женщину в запертой квартире

В Новосибирске спасатели нашли мёртвую женщину в запертой квартире

По подъезду дома в Дзержинском районе Новосибирска начал распространяться трупный запах.Сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска обнаружили тело умершей женщины в закрытой квартире в Дзержинском районе Новосибирска.

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