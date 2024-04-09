Пушилин: ФСБ, МВД и Росгвардия провели рейд против нелегалов в Мариуполе

Сотрудники управления ФСБ и МВД по Донецкой Народной Республике, а также Росгвардии провели в Мариуполе фильтрационно-проверочные мероприятия, чтобы выявить иностранцев, незаконно находящихся на территории России.
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