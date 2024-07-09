Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

2 042 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Maxim
    От мигровоза -  голосите в трёх чтениях, с выражением..Госдума приняла з...
  • Татьяна Кибишева
    Будет учитываться мнение школьников с семилетнего возраста? Рособрнадзор, крыша совсем поехала? У нас государство вла...В Рособрнадзоре з...
  • Eduard
    Страна -банкрот всё ещё из себя спонсоров изображают?Блинкен анонсиров...

ЦГ: Собчак отреагировала на план генерала Гурулева взять Харьков без потерь

ЦГ: Собчак отреагировала на план генерала Гурулева взять Харьков без потерь

Генерал Гурулев предоставил план по взятию Харькова без потерь российских военнослужащих. Его раскритиковала телеведущая Ксения Собчак, передает «Царьград».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Sergiy Che
Откуда Ксюшадь вдруг всплыла?? &quot;Стратег&quot; диванный - так хорошо и тихо было пока она жевала подушки своего дивана тихо не отсвечивая в сети...))
Ответить
13 час.
ОТ
Ольга Тимофеева
А кто такая эта.... Она ещё оказывается разбирается и в военных вопросах.. Ну и самомнение
Ответить
13 час.
Инна Каракеян
Какое  самомнение? Это    неизлечимый  идиотизм
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх