Генерал Гурулев предоставил план по взятию Харькова без потерь российских военнослужащих. Его раскритиковала телеведущая Ксения Собчак, передает «Царьград».
ЦГ: Собчак отреагировала на план генерала Гурулева взять Харьков без потерь
Комментарии
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Sergiy Che
Откуда Ксюшадь вдруг всплыла?? "Стратег" диванный - так хорошо и тихо было пока она жевала подушки своего дивана тихо не отсвечивая в сети...))
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13 час.
ОТ
Ольга Тимофеева
А кто такая эта.... Она ещё оказывается разбирается и в военных вопросах.. Ну и самомнение
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13 час.
Инна Каракеян
Какое самомнение? Это неизлечимый идиотизм
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11 час.
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