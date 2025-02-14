"Красный шелк" расскажет историю доставки секретных документов из Китая в Москву

РЕН ТВ Настоящие шпионские страсти перенесли из жизни в кино. На большие экраны 20 февраля выходит захватывающий российско-китайский детектив "Красный шелк", созданный при участии Национальной Медиа Группы.
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