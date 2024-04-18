«Тампа» обыграла «Торонто», Кучеров с голом и передачей стал первой звездой матча

В последней игре регулярного чемпионата «Тампа» на своей площадке победила «Торонто» — 6:4. Итоговый результат не отражает хода борьбы – еще за семь минут до финальной сирены «Тампа» вела с разгромным счетом 6:1.
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