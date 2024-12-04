🇷🇺☄️ Ночь, «Град»: огневое поражение позиций украинских боевиков на одном из направлений СВО🔥 🎥Кадры со стороны противника #ВСУ #ЗСУ #Поражение #Позиции #ВСРФ #СВО.
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🇷🇺☄️ Ночь, «Град»: огневое поражение позиций украинских боевиков на одном из направлений СВО🔥 🎥Кадры со стороны противника #ВСУ #ЗСУ #Поражение #Позиции #ВСРФ #СВО.
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