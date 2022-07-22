В России может возникнуть дефицит медтехнихники из-за невозможности ее вывоза для ремонта

В России могут возникнуть проблемы с медтехникой по причине невозможности обновления запчастей. Также поставщики столкнулись с новыми постановлениями, согласно которым необходимо разрешение Минпромторга для вывоза широкого спектра аппаратуры.
В России могут возникнуть проблемы с медтехникой по причине невозможности обновления запчастей. Также поставщики столкнулись с новыми постановлениями, согласно которым необходимо разрешение Минпромторга для вывоза широкого спектра аппаратуры.
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