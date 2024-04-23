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Закон, порядок, государство

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Экипажи танков Т-80БВ группировки войск «Запад» уничтожили вскрытые замаскированные позиции, боевую технику и живую силу ВСУ в зоне СВО

Экипажи танков Т-80БВ группировки войск «Запад» уничтожили вскрытые замаскированные позиции, боевую технику и живую силу ВСУ в зоне СВО

За последнее время только у одного экипажа на счету несколько пулеметных точек, автоматический гранатомет, немецкий «Леопард», каждый боевой выход приносит результат.

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