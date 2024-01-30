Сенатор Шумер: работа над сделкой о помощи Украине идет "очень тяжело"

Лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер заявил, что работа американских законодателей в верхней палате конгресса над сделкой по согласованию дополнительной помощи Украине и защите границы с Мексикой проходит очень тяжело.
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