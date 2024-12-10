Сибирячка засудила больницу за перелом бедра со смещением

Прокурор Карасукского района в интересах местной жительницы Лидии Карач обратился с иском к Центральной больнице о взыскании компенсации морального вреда и расходов, понесенных на приобретение лекарственных препаратов и медицинских изделий.
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