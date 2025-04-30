Режиссер Оливер Стоун срочно приехал по делу в Москву

Голливудский режиссер Оливер Стоун прибыл в Россию в преддверии Дня Победы. Фото с ним опубликовал на своем Telegram-канале Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций, который активно участвует в неформальной дипломатии Кремля.