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Крымская газета

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В школах Симферополя прошли торжественные линейки

В школах Симферополя прошли торжественные линейки

В этом году за парты в крымских школах сядут более 223 тысяч учеников. Из них около 20 тысяч — первоклассники, которые сегодня впервые вступают в мир знаний.

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