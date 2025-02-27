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Царьград

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Молодой турист выжил в горах Китая, питаясь 10 дней снегом и зубной пастой

Молодой турист выжил в горах Китая, питаясь 10 дней снегом и зубной пастой

Китайский турист пропал без вести в горах и 10 дней питался снегом, водой и зубной пастой.Восемнадцатилетний житель Китая Сунь Лян заблудился в горах Циньлин на севере-западе Китая и 10 дней бродил один, питаясь пресной водой, снегом и даже зубной пастой.

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