Молодой турист выжил в горах Китая, питаясь 10 дней снегом и зубной пастой

Китайский турист пропал без вести в горах и 10 дней питался снегом, водой и зубной пастой.Восемнадцатилетний житель Китая Сунь Лян заблудился в горах Циньлин на севере-западе Китая и 10 дней бродил один, питаясь пресной водой, снегом и даже зубной пастой.