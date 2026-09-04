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Театр абсурда

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Россия совершила преступление, ударив по складу с вооружениями в Киеве – немецкий генерал НАТО

Россия совершила преступление, ударив по складу с вооружениями в Киеве – немецкий генерал НАТО

Украинское военное руководство совершило преступление, разместив склад в непосредственной близости к жилым домам и интернату для пожилых в селе Милая под Киевом, но виновата во всем Россия.

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Татьяна Маштакова

ТМ Не надо юродствовать перенося вину с тех кто устраивает склады боеприпасов рядом с жилыми домами на тех кто эти склады уничтожает. Получается что ВСУ сами сознательно подвергают украинцев опасности, а ведь должны были как минимум эвакуировать население из опасной зоны - раз сами её там создали...