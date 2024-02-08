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Всё о женщинах

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Почему женщины ходят скучные, пассивные, с грустными лицами, никто даже не улыбнется?

Почему женщины ходят скучные, пассивные, с грустными лицами, никто даже не улыбнется?

С интересом прочитала возмущение одного гражданина по поводу женских лиц. Мол, почему в общественном транспорте и на работе у женщин такие серьезные и строгие лица? Почему большинство из них не улыбаются незнакомцам, не подмигивают, не зазывают их домой на чашку кофе… Короче говоря, не ведут себя так, как мужчины.

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Комментарии
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ирада Дадашова
Это вызвано прежде прежде всего их плохим самочувствием, который создает пре и менопауза. И нажитый букет болезней.
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16 час.
НС
&quot;если бы заботы уравновесить&quot; - ага, женщины такие все в заботах, а у мужчин прямо таки беззаботная жизнь!  Слыхали мы уже подобный бред.
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11 час.
Н
НС
И вообще надоело, главный вывод всех подобных статеек  - &quot;Мужчины как всегда во всём виноваты&quot;.
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11 час.

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