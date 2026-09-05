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Царьград

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Свет на 4 часа и бензин по 150: военкор Стешин рассказал, как живут Донецк и Мариуполь

Свет на 4 часа и бензин по 150: военкор Стешин рассказал, как живут Донецк и Мариуполь

Военкор Стешин — о ценах, электроэнергии и восстановлении в Донецке и Мариуполе.Военный корреспондент Дмитрий Стешин в интервью «Комсомольской правде» поделился наблюдениями о повседневной жизни в Донецке и Мариуполе.

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