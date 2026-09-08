Коннор Сторри появился с бритой головой на красной дорожке «Эмми»

Коннор Сторри дебютировал с новой стрижкой на красной дорожке Creative Arts Emmys 2026. Актёр, ставший известным благодаря роли хоккеиста Ильи Розанова в «Жарком соперничестве», появился на церемонии под руку со своей мамой Линдой Сторри — и вместо привычных взъерошенных светлых кудрей продемонстрировал аккуратную короткую стрижку под ноль.