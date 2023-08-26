Чемпионат Италии. «Аталанта» Миранчука в гостях у «Фрозиноне», «Милан» примет «Торино»

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Также в субботу «Аталанта» Алексея Миранчука сыграет с «Фрозиноне» в гостях. В воскресенье «Фиорентина» Александра Кокорина примет «Лечче», «Ювентус» – «Болонью», «Наполи» – «Сассуоло».