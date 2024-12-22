Мазут снова может выбросить на берег Кубани из-за шторма

Новый выброс мазута на берег Черного моря в Краснодарском крае может произойти из-за начавшегося сильного шторма, сообщает 22 декабря пресс-служба регионального оперштаба со ссылкой на вице-губернатора Краснодарского края Александра Нестеренко.
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