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Фронту очень нужна наша помощь для прорыва обороны врага (ВИДЕО)

Фронту очень нужна наша помощь для прорыва обороны врага (ВИДЕО)

Фронту очень нужна наша помощь для прорыва обороны врага — бойцы просят «Мавики». В тяжёлых боях на всех фронтах от Курского до Кураховского дроны играют огромную роль, помогая атаковать и отражать атаки.

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