Каллас согласилась поговорить с Путиным и Лавровым при одном условии

REUTERS/Lehtikuva/Jouni Porsanger Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас поговорила бы с президентом России Владимиром Путиным при появлении такой возможности.
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