Песков проголосовал онлайн на выборах в Госдуму после технических сбоев утром

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков проголосовал онлайн на выборах в Государственную думу. Об этом он сообщил Ведомостям через ТАСС, подробно описав технические трудности, с которыми столкнулся.
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