Врать «нельзя»: спросят ли с российских военблогеров за искажённое освещение событий в Курской области

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Несекретные материалы

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  • vagas Karlito
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Комментарии
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НБ
Николай Болтачев
Да гнать надо этих блогеров,чтобы не путались под ногами у военных. Кто их уполномочил там быть.
Ответить
9 час.
ГМ
Георгий Михалев
Да, во всем виноваты блогеры.
Ответить
6 час.
vagas Karlito
Ну а кто  еще кроме блогеров!?)) Если бы не блогеры погнали бы бандеровцев только бы пыль стояла от их стада!)
Ответить
3 час.

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