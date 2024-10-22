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Наталья Рогожкина: Жизнь после Панина и новые горизонты спустя 10 лет

Наталья Рогожкина: Жизнь после Панина и новые горизонты спустя 10 лет

Наталья Рогожкина, вдова Андрея Панина, остается в центре внимания спустя 10 лет после его гибели. Как она справляется с утратой и удается ли ей найти новые отношения? История о личных испытаниях, карьере и жизни, полной перемен.

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