Портрет Кейт Миддлтон на обложке глянца возмутил поклонников

Вдохновленная фотографиями герцогини на ее первом государственном банкете после коронации Карла III, британско-замбийская художница Ханна Узор создала яркий и уникальный портрет Кейт Миддлтон, однако поклонники королевской семьи его совсем не оценили.
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