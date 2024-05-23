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Портрет Кейт Миддлтон на обложке глянца возмутил поклонников

Портрет Кейт Миддлтон на обложке глянца возмутил поклонников

Вдохновленная фотографиями герцогини на ее первом государственном банкете после коронации Карла III, британско-замбийская художница Ханна Узор создала яркий и уникальный портрет Кейт Миддлтон, однако поклонники королевской семьи его совсем не оценили.

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