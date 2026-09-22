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Вести Севастополь

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В Симферопольском районе автомобиль сбил подростка

В Симферопольском районе автомобиль сбил подростка

В Симферопольском районе устанавливают обстоятельства ДТП с несовершеннолетним пешеходом.По предварительным данным, 19-летний водитель автомобиля «Рено Логан», двигаясь со стороны села Доброе в направлении села Краснолесье, допустил наезд на 13-летнего пешехода, который перебегал проезжую часть в неустановленном месте.

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