В Симферопольском районе автомобиль сбил подростка

В Симферопольском районе устанавливают обстоятельства ДТП с несовершеннолетним пешеходом.По предварительным данным, 19-летний водитель автомобиля «Рено Логан», двигаясь со стороны села Доброе в направлении села Краснолесье, допустил наезд на 13-летнего пешехода, который перебегал проезжую часть в неустановленном месте.