Мечты Байдена рухнули: ему объяснили, что воровать активы РФ – незаконно

Эмин Микрон, Байден в памперсе, хотят повоевать с нами, ну что- же, как сказал Владимир Владимирович - мы готовы

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Air

Два очень воинственных жида-лягушатник макрон и сумасшедший старый еврей байден, напомнили мне двух сказочных персонажей Сервантеса дон Кихота и Санчо панса. Эти два безумных еврейских клоуна возомнили себя спасителями мира. Пора уже вызывать к этим двум сумасшедшим евреям скорую помощь и отвезти их в психиатрическую больницу "на вязки" и надолго!