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Мечты Байдена рухнули: ему объяснили, что воровать активы РФ – незаконно

Мечты Байдена рухнули: ему объяснили, что воровать активы РФ – незаконно

  Всё-таки шокирует мышление 80-летних гегемонов, застрявшего навсегда где-то в середине «нулевых», на пике могущества США, и не понимающего, насколько за эти 20 лет деградировали США (под их собственным управлением).

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Комментарии
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Елена Шарапова
Эмин Микрон, Байден в памперсе, хотят повоевать с нами, ну что- же, как сказал Владимир Владимирович - мы готовы
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17 час.
A
Air
Два очень воинственных жида-лягушатник макрон и сумасшедший старый еврей байден,  напомнили  мне двух сказочных персонажей  Сервантеса дон Кихота и Санчо панса. Эти два безумных еврейских клоуна возомнили себя  спасителями мира. Пора уже вызывать к этим двум сумасшедшим евреям скорую помощь и отвезти их в психиатрическую больницу &quot;на вязки&quot; и  надолго!
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16 час.

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