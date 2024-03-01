Всё-таки шокирует мышление 80-летних гегемонов, застрявшего навсегда где-то в середине «нулевых», на пике могущества США, и не понимающего, насколько за эти 20 лет деградировали США (под их собственным управлением).
Мечты Байдена рухнули: ему объяснили, что воровать активы РФ – незаконно
Комментарии
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Елена Шарапова
Эмин Микрон, Байден в памперсе, хотят повоевать с нами, ну что- же, как сказал Владимир Владимирович - мы готовы
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17 час.
A
Air
Два очень воинственных жида-лягушатник макрон и сумасшедший старый еврей байден, напомнили мне двух сказочных персонажей Сервантеса дон Кихота и Санчо панса. Эти два безумных еврейских клоуна возомнили себя спасителями мира. Пора уже вызывать к этим двум сумасшедшим евреям скорую помощь и отвезти их в психиатрическую больницу "на вязки" и надолго!
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16 час.
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