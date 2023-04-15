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Путин участвует в пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя

Путин участвует в пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя

Президент России Владимир Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя в Москве. Глава государства традиционно посещает службы во время православных праздников, здесь также присутствует мэр Москвы Сергей Собянин, пишет ТАСС.

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