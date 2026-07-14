Развитию мешают те, кто в своё время прихватил национальное достояние страны Чтобы поднять экономику, надо заняться политическими вопросами Елена Янчук Фото: Николай Галкин/ТАСС Материал комментируют: Вера Ганзя Удалось ли преодолеть спад экономики, о мифах национализации и топливном кризисе «Свободной Прессе» рассказала экономист, общественный деятель Вера Ганзя.