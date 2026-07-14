Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 901 подписчик

Развитию мешают те, кто в своё время прихватил национальное достояние страны

Развитию мешают те, кто в своё время прихватил национальное достояние страны

Развитию мешают те, кто в своё время прихватил национальное достояние страны Чтобы поднять экономику, надо заняться политическими вопросами Елена Янчук Фото: Николай Галкин/ТАСС Материал комментируют: Вера Ганзя Удалось ли преодолеть спад экономики, о мифах национализации и топливном кризисе «Свободной Прессе» рассказала экономист, общественный деятель Вера Ганзя.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии