Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 872 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Авас Анекак
    Евросоюс мертв с покойниками идиоты связываются Грузия поняла тожеАлиев не оправдал...
  • Олег Самойлов
    В Афганистан шли мальчишки через полгода подготовки в учебных центрах. И ничего, справлялись!А действительно, ...
  • Олег Самойлов
    Чушь это всё! В Афганистан шли мальчишки через полгода обучения на учебных центрах и потом полтора года воевали! И ни...А действительно, ...

ГРУ работает: "Петров и Боширов" занялись складами дронов-камкадзе в Румынии и Польше

ГРУ работает: "Петров и Боширов" занялись складами дронов-камкадзе в Румынии и Польше

Я понимаю, что ГРУ, нынешнее название некогда грозной советской военной разведки, это тоже некий отсыл к прошлому.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх