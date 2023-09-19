Закончилась проверка в отношении Ани Лорак

Марина

попробуйте в интернете сдерживаться! Такой характер показывать хорошо в окружении тех, кто с вами согласен - сидите там и обсасывайте своих кумиров, это ваше право! Но вот к тем, кто имеет другую точку зрения, так подходить как-то неприлично, выглядит ужасно! И хамство...ну ведь можете говорить нормально!!!