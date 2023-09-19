Виталий Бородин Друзья, сообщаю, что закончилась проверка в отношении Ани Лорак. К ней вопросов нет со стороны контролирующих органов.
Закончилась проверка в отношении Ани Лорак
Комментарии
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Марина
попробуйте в интернете сдерживаться! Такой характер показывать хорошо в окружении тех, кто с вами согласен - сидите там и обсасывайте своих кумиров, это ваше право! Но вот к тем, кто имеет другую точку зрения, так подходить как-то неприлично, выглядит ужасно! И хамство...ну ведь можете говорить нормально!!!
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3 час.
Татьяна Романова
Для вас может и софия михайловна, а для меня спонсор ВСУ.
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1 час.
lady lyudmila
Ну и хорошо! Я за Аню
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1 час.
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