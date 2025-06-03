На Кубани проведут бой с клещами! Огромное количество в парках и скверах

После 22:00 в Краснодаре начнутся акарицидные мероприятия. Обработке подлежат скверы: 75-летия Великой Победы, Памяти жертв Гражданской войны, Зенитчиков, Старокорсунский, а также сквер Памяти Героев Великой Отечественной войны.
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