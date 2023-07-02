ВСУ выпустили по Белгородской области 70 снарядов

Белгородские власти опубликовали статистику обстрелов со стороны ВСУ за минувшие сутки. Украинская армия выпустила 70 снарядов по 10 населенным пунктам пяти муниципалитетов, причинив незначительные повреждения и потеряв два дрона-корректировщика.