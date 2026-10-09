«Аль-Сайлия» подписала контракт со свободным агентом Хоселу

Катарский клуб «Аль-Сайлия» заключил соглашение с испанским форвардом Хоселу, который ранее играл за «Аль-Гарафа».
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