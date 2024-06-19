Fit Service: смешивание моторных масел ведет к дорогостоящему ремонту двигателя

Смешивание различных моторных масел может привести к выходу двигателя автомобиля из строя. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на технического директора международной сети автосервисов Fit Service Никиту Родионова.
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