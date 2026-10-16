Статс-секретарь - заместитель министра обороны России и глава фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева заявила, что нет ничего ценнее, чем увидеть глаза матери, к которой возвращается ее сын.
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