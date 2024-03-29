Жители Петербурга больше не смогут проехать по ЗСД на арендованных электросамокатах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 марта, ФедералПресс. Петербургским электросамокатчикам закрыли выезд на ЗСД. Представители нескольких сервисов, которые занимаются прокатом средств индивидуальной мобильности, отметили, что это ограничение не скажется на поездках вокруг зоны ЗСД.