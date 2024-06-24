«Зенит» стартует на берегах Волги

Все ближе старт футбольного сезона в России. Важный этап подготовки к нему – международный турнир в Петербурге, в котором соперниками «Зенита» станут клубы из Сербии и Аргентины Некоторые команды премьер-лиги еще не вышли из отпуска, в них произошли тренерские перестановки и серь езные изменения в составах, а уже стал известен календарь футбольного сезона-2024/25.