Клычков: Мы будем прорабатывать инициативу по созданию мультибрендового сервисного дилерского центра на территории Орловской области

Мультибрендовый центр белорусской техники может быть создан в Орловской области. Об этом после встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко заявил журналистам губернатор Орловской области Российской Федерации Андрей Клычков, пишет БЕЛТА.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии