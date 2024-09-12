Западные поставки уже не покрывают потери ВСУ в технике

Количество поставляемого Украине оружия резко упало по сравнению с 2022 и 2023 годами. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный эксперт Михаил Онуфриенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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