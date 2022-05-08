Двигатель Победы: эксперт рассказал о преимуществах мотора Т-34

Двигатель для танков линейки Т-34 - полностью советская разработка. При его создании конструкторы ориентировались на авиационные моторы, которые были созданы в середине XX века.
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