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Убийство таксистки коркинскими цыганами отозвалось по всей России

Убийство таксистки коркинскими цыганами отозвалось по всей России

Русский компас Фото: Комсомольская правда/globallookpress. После трагедии ромалы разбежались из Челябинской области, и вот чем это обернулось в других регионах.

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Комментарии
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СБ
Сергей Б
почему цыгане не работают? почему их опека не навещает? детей не забирают, а детские платят?
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1 д.
св
спивак виктор
у цыган не барон а баро!
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1 д.
Россиянин
Статью кто писал? Похватано оттуда и отсюда.
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17 час.
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