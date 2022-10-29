Косачев: сделки по продовольствию нужно заключать без участия Запада

Любые сделки по продовольствию должны заключаться без участия Запада и даже без его посредничества. Такое мнение выразил вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя в своем Telegram-канале приостановку участия России в «зерновой сделке».
Любые сделки по продовольствию должны заключаться без участия Запада и даже без его посредничества. Такое мнение выразил вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя в своем Telegram-канале приостановку участия России в «зерновой сделке».
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